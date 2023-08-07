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В Бурятии открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

В Бурятии открыли мемориальную доску в память об участнике СВО
Общество,  Фото:Равиль Гильмуллин
Увековечена память об Алексее Филиппове

6 августа в селе Илька Заиграевского района Бурятии на фасаде местной средней школы открыли мемориальную доску в память об участнике СВО Алексее Филиппове.

Право открыть мемориальную доску представили двум землякам Алексея Филиппова, также участникам спецоперации. Они приехали домой в краткосрочный отпуск.

Алексей Васильевич Филиппов родился 19 ноября 1982 года в селе Илька. В 1998 году окончил Илькинскую среднюю шкоду. После работал токарем в Илькинском опытно-механическом заводе.

С 2000 по 2002 год проходил срочную службу.

С 2008 по 2015 года работал в ОАО «Российские железные дороги» монтёром пути. Затем до 2022 года трудился в ООО «ЖКХ Сибирь».

22 сентября 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.

Погиб 15 февраля 2023 года у села Никольское под Угледаром.

Награждён орденом Мужества посмертно.
мемориальная доска смерть

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