В Бурятии открыли мемориальную доску в память об участнике СВО

Общество, Фото: Равиль Гильмуллин

Увековечена память об Алексее Филиппове



6 августа в селе Илька Заиграевского района Бурятии на фасаде местной средней школы открыли мемориальную доску в память об участнике СВО Алексее Филиппове.



Право открыть мемориальную доску представили двум землякам Алексея Филиппова, также участникам спецоперации. Они приехали домой в краткосрочный отпуск.



Алексей Васильевич Филиппов родился 19 ноября 1982 года в селе Илька. В 1998 году окончил Илькинскую среднюю шкоду. После работал токарем в Илькинском опытно-механическом заводе.



С 2000 по 2002 год проходил срочную службу.



С 2008 по 2015 года работал в ОАО «Российские железные дороги» монтёром пути. Затем до 2022 года трудился в ООО «ЖКХ Сибирь».



22 сентября 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.



Погиб 15 февраля 2023 года у села Никольское под Угледаром.



Награждён орденом Мужества посмертно.

