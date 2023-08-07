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В центре Улан-Удэ начали второй этап ремонта трамвайных путей

В центре Улан-Удэ начали второй этап ремонта трамвайных путей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение будет ограничено по ночам

МУП «Управление трамвая» приступило ко второму этапу ремонта аварийного участка трамвайных путей по улице Ербанова в центре Улан-Удэ. Ремонт продлится с 7 по 18 августа.

- Будет произведена замена рельсошпальной решётки протяжённостью 125 метров от пересечения улиц Коммунистическая и Ербанова до улицы Борсоева (подъём на остановку «Элеватор»). Все работы будут проходить в ночное время, после закрытия трамвайного движения и до 6 утра, - уточнили в МУП «Управление трамвая».

С 23:00 до 06:00 движение автомобилей будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка.

Днём движение автотранспорта и трамваев будет осуществляться в штатном режиме.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня провели капитальный ремонт трамвайных путей в районе «Спутника». 
трамвайные пути

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