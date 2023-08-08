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В Бурятии сельчан опять возмутил слишком просторный автобус

В Бурятии сельчан опять возмутил слишком просторный автобус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По их словам, из-за этого с местами в транспорте начинается неразбериха

Жители Бичурского района Бурятии вновь высказывают недовольство из-за слишком большого автобуса. Они задались вопросом, почему при покупке билетов онлайн указывают одни места, а по факту занимать приходится другие.

- Купила 17 и 18 места в Елань. Они были рядом, а оказались по отдельности, причём одинарные. Еду с ребёнком. Как он должен сидеть один? Не каждый пассажир будет меняться. Да ещё часто покупаешь билет на 13-местный автобус, а приходит большой и места опять не те, какие указаны. Сколько можно уже этой путаницы? – возмутилась одна из сельчан в группе «Бичура-инфо.24/7».

Руководитель компании-перевозчика пояснил: когда продают все билеты на автобус, его меняют на более вместительный по просьбе самих пассажиров. 

- Если поступит официально обращение, мы не станем менять подвижной состав, но в случае нехватки посадочных мест ничем помочь уже не сможем, – цитирует его «Бичура-инфо.24/7».

Подобные жалобы поступали от бичурцев в конце июня. Тогда жителей села Узкий Луг возмутило, что вместо обычной маршрутки до столицы Бурятии пустили просторный транспорт. Люди заявили, что приобрели билеты до Улан-Удэ через Интернет на небольшой микрик на 13 мест.

- А когда пришли на посадку, то стоял большой, который всегда и ходит по нашему маршруту. Естественно, когда покупали билет, выбирали номер места, а в автобусе их больше и нумерация совсем другая, – сообщили сельчане. – Почему так происходит? Не у всех есть возможность сидеть на любом месте по состоянию здоровья. Тем более на нашем маршруте два автобуса, с двумя водителями, к которым у нас нет претензий. Они нас устраивают и мы им благодарны.

Пассажиры сообщили: им нужны «человеческие условия и комфорт».

- Мы платим за это деньги и всё должно быть для людей, а не наоборот. Понимаем, что руководство (маршрута) ищет свою выгоду, – добавили они и призвали публиковать достоверную информацию о транспорте.

В Минтрансе РБ, в свою очередь, пояснили, что на маршруте «Улан-Удэ – Узкий Луг» разрешается использовать как автобусы большого, так и малого класса.

- В рейс планировалось отправить автобус малой вместимости, но из-за большого количества пассажиров приняли решение заменить его. Перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства, – отметили тогда в ведомстве. 
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