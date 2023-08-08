Максимальная температура воздуха составит +30 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 августа по республике переменная облачность, днём местами небольшой дождь, грозы. Утром туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +17,+22.
В Улан-Удэ дождя не будет. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +26+28
В Бурятии небольшой дождь
Общество, Фото:
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