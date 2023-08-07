Работы стартовали 31 июля
В столице Бурятии организуют дополнительное образование в районе Комушки. Для выполнения поручения школа №50 приняла на баланс здание по адресу Северная, 92. А комитет по образованию города Улан-Удэ изыскал средства на разработку проектно-сметной документации и на проведение комплексного капитального ремонта.
Подрядная организация приступила к работам 31 июля. В здании будут выполнены комплексные работы по замене кровельного покрытия, ремонту фасада, благоустройству территории (замене ограждения по периметру, асфальтированию территорий с устройство отвода сточных вод). В соответствии требования ГПН будут выполнены мероприятия по устройству эвакуационного выхода с цокольного этажа здания и замены системы оповещения и обнаружения при пожаре (АПС).
Кроме этого, в ходе капремонта заменят систему электроснабжения и освещения здания, систему отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. В целях качественного проведения образовательного процесса в здание будут проведены работы по устройству кабинетов, туалетных комнат, гардероба и комнаты для охраны, а также отделочные работы.
- Капитальный ремонт здания для организации дополнительного образования на Комушке проводится за счёт средств местного бюджета, - сообщает пресс-служба комитета по образованию.
В Улан-Удэ ремонтируют здание для допобразования Комушки
Общество, Фото:
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