В Бурятии вручили благодарственные письма родителям сотрудников УФСИН

Благодарственные письма начальника УФСИН по Бурятии вручили родителям молодых сотрудников ведомства.- Перед родителями и сотрудниками с приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности начальника Зоригто Шаргакшанов. Он выразил глубокую признательность за воспитание и поддержку, а также отметил важность семьи в профессиональном становлении, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

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