В Бурятии вручили благодарственные письма родителям сотрудников УФСИН

Благодарности получили мамы и папы молодых сотрудников
Благодарственные письма начальника УФСИН по Бурятии вручили родителям молодых сотрудников ведомства.
- Перед родителями и сотрудниками с приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности начальника Зоригто Шаргакшанов. Он выразил глубокую признательность за воспитание и поддержку, а также отметил важность семьи в профессиональном становлении, - сообщили в пресс-службе УФСИН.
На полное восстановление у него ушло два года
Благодарности получили мамы и папы молодых сотрудников
В Нижнеангарск и Таксимо запустили дополнительные субсидируемые рейсы
В городе вовсю латают ямы на дорогах и чистят ливнёвки
Ожидается усиление ветра до 20 м/с
Меньше всего из-за встречи с работодателем волнуются люди с хорошим заработком
Котят, которые жили несколько лет назад, камеры больше не фиксировали
Их получила кафедра ландшафтного дизайна и экологии
Жители бурятской столицы предпочитают документы с биометрией
Её перестали выплачивать после того, как парень поступил в иностранный вуз
Его посмертно наградили орденом Мужества
Сотрудники «Водоканала» прочистили более 500 метров канализации
Ранее он был осуждён за мошенничество
Победитель отправится на всероссийский конкурс
Вячеслав Иванов родился и вырос в Еравнинском районе