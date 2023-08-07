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В Бурятии вручили благодарственные письма родителям сотрудников УФСИН

В Бурятии вручили благодарственные письма родителям сотрудников УФСИН
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Благодарности получили мамы и папы молодых сотрудников

Благодарственные письма начальника УФСИН по Бурятии вручили родителям молодых сотрудников ведомства.

- Перед родителями и сотрудниками с приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности начальника Зоригто Шаргакшанов. Он выразил глубокую признательность за воспитание и поддержку, а также отметил важность семьи в профессиональном становлении, - сообщили в пресс-службе УФСИН. 

УФСИН

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