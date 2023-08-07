Совместные исследования продлятся до 17 августа
Монгольские и российские исследователи проводят совместный эпидемический надзор за природными очагами бубонной чумы в приграничных районах двух стран. Сотрудники национального центра изучения зоонозных инфекций Монголии (НЦИЗИ), отдела НЦИЗИ в аймаке Баян-Улгий, Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора и научно-исследовательского института Республики Алтая начали работу 17 июля.
Исследования проводятся вдоль государственной границы Монголии и РФ, на территории сомонов Улаанхус, Ногоонуур, в районе горного хребта Сийлхэм сомона Бугат аймака Баян-Улгий. В рамках исследования проводится сбор проб, осуществляется бактериологический анализ, выполняются контрольные исследования среди населения и предоставляются консультации по вопросам профилактики острых инфекционных заболеваний.
- Монгольские и российские исследователи 7-й год проводят совместный эпидемический надзор, который продлится до 17 августа, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия и Россия ищут очаги чумы вдоль границы
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