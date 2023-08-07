На полное восстановление у него ушло два года
Несчастный случай с жителем Бурятии произошёл летом 2021-го. Тогда при пожаре в гараже он получил ожоги третьей степени – у мужчины обгорело 60% тела.
Пострадавшего экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу и поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) № 1. Команда реаниматологов 31 день боролась за его жизнь. За это время врачи РКБ вместе с коллегами – хирургами-комбустиологами из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) сделали пациенту восемь операций.
В начале августа 2021-го нашего земляка самолётом транспортировали в Москву для дальнейшего лечения в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.
И вот два года спустя стало известно, что он вернулся к обычной жизни. Об этом рассказала его мама.
- 13 июня 2021-го мой сын получил сильные ожоги и попал в ОРИТ № 1. Благодаря грамотному лечению под руководством (заведующего отделением) Владимира Александровича Филиппова он вышел из комы, смог продолжить дальнейшее лечение и вернуться к жизни, к семье, работе. Огромное спасибо вам и вашему коллективу, – отметила она.
В медучреждении подчеркнули: такие «весточки из прошлого» согревают душу врачам и придают сил для дальнейшей борьбы за жизнь и здоровье пациентов.
Мужчина из Бурятии, получивший страшные ожоги, вернулся к обычной жизни
Общество, Фото:
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