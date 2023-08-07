Аншлаги с рисунками расскажут о мерах пожарной безопасности
В Улан-Удэ лучшие работы детей – участников конкурса «Берегите лес» – послужили макетами для создания информационных аншлагов, которые разместили в городских лесах. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.
– Конкурс «Берегите лес» – это замечательный способ научить ребят любить и ценить природу, познакомить их с правилами поведения в лесу. Проведение подобных конкурсов станет доброй традицией учреждения, – заявила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, все участники конкурса награждены памятным призами и грамотами.
В лесах Улан-Удэ разместили детские рисунки
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