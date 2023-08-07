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В Улан-Удэ продолжают расхлёбывать последствия сильных дождей

В Улан-Удэ продолжают расхлёбывать последствия сильных дождей
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
В городе вовсю латают ямы на дорогах и чистят ливнёвки

На минувшей неделе на столицу Бурятии обрушились дожди, которые лили два дня и прекратились только перед выходными. Осадки – уже не такие обильные – были в городе и в минувший уик-энд.

Последствия разгулявшейся стихии коммунальщики устраняют до сих пор. В микрорайонах Светлый, Стеклозавод, в СОНТ «Судостроитель», на улицах Иволгинская, Рабочая и Ченкирова, СНТ «Сибиряк», а также в 102, 103 и 110 кварталах отсыпали щебнем и отгрейдировали более 15 участков. На это ушло свыше 500 тонн инертного материала, рассказали в комитете городского хозяйства.

В Улан-Удэ продолжают убирать и наносы грунта и очищать ливневые канализации от песка и мусора, которые попали туда во время дождя. А ещё на дорогах латают дыры. Ямы уже заделали на пересечении улиц Бабушкина и Медицинская, на Борсоева, Цивилёва, Смолина, улицах Ботаническая, Московская, Корабельная, Мунгонова и в микрорайоне Сокол.










дожди дороги благоустройство

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