Ожидается усиление ветра до 20 м/с
Синоптики опубликовали прогноз погоды в Бурятии на ближайшие три дня. В республике сохранится дождливая погода, возможен град, при этом будет тепло – воздух прогреется до +31 градуса.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 8 августа, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +4,+9, днём +25,+30, местами +17,+22.
В среду, 9 августа, местами кратковременные дожди, днём по юго-западу грозы. Ветер восточный 6-11, днём в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +4,+9, днём +26,+31, местами +19,+24.
В четверг, 10 августа, облачно, на большей части территории дожди, местами ливни, грозы, днём возможен град. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +7,+12, днём +18,+23.
В Бурятии будет тепло и дождливо
Общество, Фото:
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