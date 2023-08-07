В нацпарке в Бурятии насчитали только шесть снежных барсов





В национальном парке «Тункинский» в Бурятии подтверждено постоянное присутствие только шести особей снежного барса.- В результате мониторинга было подтверждено постоянное присутствие шести особей снежного барса. В 2017 году фиксировали ещё четырёх котят из выводков трёх самок. К сожалению, камеры больше не зарегистрировали этих котят, поэтому они не учитываются, - сообщили сегодня в пресс-служба Тункинского нацпарка.Мониторинг снежного барса проводится в бассейнах рек Бугувек, Аерхан, Ехэ Уhан, Ехэ Ус, верховьях рек Ехэ Булунай, Илтыкшин, Хэр.Издание «Саянские вести» опубликовало потрясающее видео охоты снежного барса. Он несётся по заснеженным склонам гор за горным козлом. Когда и где именно снято видео, не сообщается (возможно, это и вовсе не Россия).