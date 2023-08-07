07 августа

06 августа

Популярное

Улан-удэнцы перед собеседованиями молятся и глотают успокоительные

Улан-удэнцы перед собеседованиями молятся и глотают успокоительные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Меньше всего из-за встречи с работодателем волнуются люди с хорошим заработком

Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, как жители бурятской столицы ведут себя перед собеседованием. Оказалось, что очень волнуются только 7% из них, а 10% хоть и переживают, но не сильно.

Ещё 20% считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 12% – низким и 15% – очень низким. Совершенно не беспокоятся перед встречей с потенциальным работодателем 29% опрошенных. Любопытно, что чем выше заработок у человека, тем он спокойнее.

- Зарабатывающие менее 50 тысяч в месяц оценили свои переживания в среднем на 2,8 балла из 5, а респонденты с доходом свыше 80 000 – на 2,3, – отмечают в SuperJob.

Женщины стрессуют сильнее мужчин. Справляются все тоже по-разному. Самый популярный способ – самовнушение и позитивный настрой: о том, что это работает, заявил каждый пятый (22%). Также в топе – правильное дыхание (10%), подготовка к собеседованию (7%) и успокоительные (5%).

Каждому двадцатому помогает медитация или молитва, 3% – сон, столько же прибегают к алкоголю и 2% пьют кофе. Музыка и прогулки перед интервью успокаивают по 2% улан-удэнцев, курение, чтение, еда и отдых – по 1%. Ещё 11% назвали другие способы побороть волнение – проигрывают диалоги в голове, беседуют с близкими и друзьями и читают в Интернете отзывы о компании, куда хотят устроиться.

В том, что успокоиться перед интервью не помогает ничего, признались четверть горожан – 25%. Самовнушение и правильное дыхание чаще выручает женщин, а алкоголь – представителей сильного пола (9%).
работа трудоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будет тепло и дождливо
В Бурятии будет тепло и дождливо
Общество, 07.08.2023
Ожидается усиление ветра до 20 м/с
Улан-удэнцы перед собеседованиями молятся и глотают успокоительные
Улан-удэнцы перед собеседованиями молятся и глотают успокоительные
Общество, 07.08.2023
Меньше всего из-за встречи с работодателем волнуются люди с хорошим заработком
В нацпарке в Бурятии насчитали только шесть снежных барсов
В нацпарке в Бурятии насчитали только шесть снежных барсов
Общество, 07.08.2023
Котят, которые жили несколько лет назад, камеры больше не фиксировали
Вуз в Бурятии получил современные цифровые микроскопы
Вуз в Бурятии получил современные цифровые микроскопы
Общество, 07.08.2023
Их получила кафедра ландшафтного дизайна и экологии
В Улан-Удэ с начала года оформили почти 10 тысяч загранпаспортов
В Улан-Удэ с начала года оформили почти 10 тысяч загранпаспортов
Общество, 07.08.2023
Жители бурятской столицы предпочитают документы с биометрией
Студента из Бурятии едва не оставили без пенсии по потере кормильца
Студента из Бурятии едва не оставили без пенсии по потере кормильца
Общество, 07.08.2023
Её перестали выплачивать после того, как парень поступил в иностранный вуз
В Бурятии похоронили погибшего на СВО 25-летнего контрактника
В Бурятии похоронили погибшего на СВО 25-летнего контрактника
Общество, 07.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
За неделю в Бурятии победили более полусотни засоров
За неделю в Бурятии победили более полусотни засоров
Общество, 07.08.2023
Сотрудники «Водоканала» прочистили более 500 метров канализации

В Бурятии выбрали лучшего лесного пожарного
В Бурятии выбрали лучшего лесного пожарного
Общество, 07.08.2023
Победитель отправится на всероссийский конкурс
В Бурятии матери погибшего мобилизованного вручили орден Мужества
В Бурятии матери погибшего мобилизованного вручили орден Мужества
Общество, 07.08.2023
Вячеслав Иванов родился и вырос в Еравнинском районе
Иволгинскому району Бурятии предложили внедрить «территории трезвости»
Иволгинскому району Бурятии предложили внедрить «территории трезвости»
Общество, 07.08.2023
Состоялась встреча прокуратуры и активистов ТОС
Селенга в столице Бурятии снова резко поднялась
Селенга в столице Бурятии снова резко поднялась
Общество, 07.08.2023
За сутки она повысилась сразу на 25 сантиметров
Общественники из Бурятии взялись за проблемные улан-удэнские маршрутки
Общественники из Бурятии взялись за проблемные улан-удэнские маршрутки
Общество, 07.08.2023
В столице республики растёт недовольство работой автобусов
В селе в Бурятии объявилась огромная змея
В селе в Бурятии объявилась огромная змея
Общество, 07.08.2023
На гигантскую рептилию наткнулись местные жители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^