Меньше всего из-за встречи с работодателем волнуются люди с хорошим заработком
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, как жители бурятской столицы ведут себя перед собеседованием. Оказалось, что очень волнуются только 7% из них, а 10% хоть и переживают, но не сильно.
Ещё 20% считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 12% – низким и 15% – очень низким. Совершенно не беспокоятся перед встречей с потенциальным работодателем 29% опрошенных. Любопытно, что чем выше заработок у человека, тем он спокойнее.
- Зарабатывающие менее 50 тысяч в месяц оценили свои переживания в среднем на 2,8 балла из 5, а респонденты с доходом свыше 80 000 – на 2,3, – отмечают в SuperJob.
Женщины стрессуют сильнее мужчин. Справляются все тоже по-разному. Самый популярный способ – самовнушение и позитивный настрой: о том, что это работает, заявил каждый пятый (22%). Также в топе – правильное дыхание (10%), подготовка к собеседованию (7%) и успокоительные (5%).
Каждому двадцатому помогает медитация или молитва, 3% – сон, столько же прибегают к алкоголю и 2% пьют кофе. Музыка и прогулки перед интервью успокаивают по 2% улан-удэнцев, курение, чтение, еда и отдых – по 1%. Ещё 11% назвали другие способы побороть волнение – проигрывают диалоги в голове, беседуют с близкими и друзьями и читают в Интернете отзывы о компании, куда хотят устроиться.
В том, что успокоиться перед интервью не помогает ничего, признались четверть горожан – 25%. Самовнушение и правильное дыхание чаще выручает женщин, а алкоголь – представителей сильного пола (9%).
Улан-удэнцы перед собеседованиями молятся и глотают успокоительные
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ожидается усиление ветра до 20 м/с
Меньше всего из-за встречи с работодателем волнуются люди с хорошим заработком
Котят, которые жили несколько лет назад, камеры больше не фиксировали
Их получила кафедра ландшафтного дизайна и экологии
Жители бурятской столицы предпочитают документы с биометрией
Её перестали выплачивать после того, как парень поступил в иностранный вуз
Его посмертно наградили орденом Мужества
Сотрудники «Водоканала» прочистили более 500 метров канализации
Ранее он был осуждён за мошенничество
Победитель отправится на всероссийский конкурс
Вячеслав Иванов родился и вырос в Еравнинском районе
Состоялась встреча прокуратуры и активистов ТОС
За сутки она повысилась сразу на 25 сантиметров
В столице республики растёт недовольство работой автобусов
На гигантскую рептилию наткнулись местные жители