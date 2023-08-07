Улан-удэнцы перед собеседованиями молятся и глотают успокоительные

Меньше всего из-за встречи с работодателем волнуются люди с хорошим заработком



Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, как жители бурятской столицы ведут себя перед собеседованием. Оказалось, что очень волнуются только 7% из них, а 10% хоть и переживают, но не сильно.



Ещё 20% считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 12% – низким и 15% – очень низким. Совершенно не беспокоятся перед встречей с потенциальным работодателем 29% опрошенных. Любопытно, что чем выше заработок у человека, тем он спокойнее.



- Зарабатывающие менее 50 тысяч в месяц оценили свои переживания в среднем на 2,8 балла из 5, а респонденты с доходом свыше 80 000 – на 2,3, – отмечают в SuperJob.



Женщины стрессуют сильнее мужчин. Справляются все тоже по-разному. Самый популярный способ – самовнушение и позитивный настрой: о том, что это работает, заявил каждый пятый (22%). Также в топе – правильное дыхание (10%), подготовка к собеседованию (7%) и успокоительные (5%).



Каждому двадцатому помогает медитация или молитва, 3% – сон, столько же прибегают к алкоголю и 2% пьют кофе. Музыка и прогулки перед интервью успокаивают по 2% улан-удэнцев, курение, чтение, еда и отдых – по 1%. Ещё 11% назвали другие способы побороть волнение – проигрывают диалоги в голове, беседуют с близкими и друзьями и читают в Интернете отзывы о компании, куда хотят устроиться.



В том, что успокоиться перед интервью не помогает ничего, признались четверть горожан – 25%. Самовнушение и правильное дыхание чаще выручает женщин, а алкоголь – представителей сильного пола (9%).

