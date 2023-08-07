Вуз в Бурятии получил современные цифровые микроскопы

Кафедра ландшафтного дизайна и экологии агрономического факультета БГСХА получила современные цифровые микроскопы серии Levenhuk.
Микроскопы предназначены для визуального наблюдения и одновременного ведения записи исследования в фото- или видеоформате. Они позволят студентам определять образцы микропрепаратов среза тканей растений и животных, а также различных веществ и других материалов прямо на экране планшета, сообщили в минобрнауки Бурятии.
⁃ Уже с сентября наши студенты могут использовать новую технику в своих научных изысканиях. Новое оборудование, выведет исследования начинающих учёных на новый уровень в рамках цифровизации научного и образовательного процесса, - рассказал декан агрономического факультета Арсалан Манханов.
Оборудование приобретено на средства, выделенные на модернизацию образовательного процесса по проекту «Приоритет 2030ДВ» нацпроекта «Наука и университеты». Как сообщал «Байкал-Dailу», БГСХА в этом году выиграла грант в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» в размере 316 миллионов рублей на развитие вуза. Кроме этого, БГСХА дополнительно получила 50 миллионов на модернизацию учебной и лабораторной базы. Также в рамках программы «Приоритет 2030» сотрудники академии повышают квалификацию.