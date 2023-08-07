Еравнинские озёра в Бурятии стали опасными для людей

Купание в них грозит жителям республики простатитом



Очередной социально-гигиенический мониторинг, который проводился в Еравнинском районе с 11 по 26 июля, показал, что сразу несколько водоёмов стали небезопасными для людей. Специалисты взяли там пробы воды и выявили превышение норматива по содержанию энтерококков.



Это бактерии, которые могут вызвать инфекцию мочевых путей, эндокардит и простатит. Их обнаружили, в частности, в озёрах Сосновое у села Сосново-Озёрское, Большое Еравное возле Гарама, Гунда около одноимённого посёлка и Малое Еравное рядом с селом Ширинга.



- Это превышение свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, – сообщили в отделе по делам ГО и ЧС администрации Еравнинского района.



Местных жителей и приезжих предупредили об опасности купания в озёрах. Кроме того, не стоит отдыхать и заниматься спортом на побережье, пишет «Еравна-инфо. 24/7».