В Улан-Удэ с начала года оформили почти 10 тысяч загранпаспортов

Жители бурятской столицы предпочитают документы с биометрией
С начала года в отделы по вопросам миграции (ОВМ) УМВД России по Улан-Удэ для оформления загранпаспортов обратились 9 739 человек. Большинству документ уже выдали.
Наиболее востребованными среди жителей бурятской столицы оказались «загранки» с биометрическими данными, которые действуют 10 лет – их получили 6533 наших земляка, а ещё 1603 заказали паспорт старого образца сроком действия пять лет
Получить такой документ могут все – независимо от возраста. Оформляют «загранки» в ОВМ УМВД России по Улан-Удэ на улице Н. Нищенко, 19 (кабинет 112, телефон – 8 (3012) 55-95-21) и в отделе по вопросам миграции на Мокрова, 30 (кабинет 3, номер для связи – 8 (3012) 45-05-17).
Жители бурятской столицы предпочитают документы с биометрией
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