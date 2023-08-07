В Улан-Удэ с начала года оформили почти 10 тысяч загранпаспортов



Получить такой документ могут все – независимо от возраста. Оформляют «загранки» в ОВМ УМВД России по Улан-Удэ на улице Н. Нищенко, 19 (кабинет 112, телефон – 8 (3012) 55-95-21) и в отделе по вопросам миграции на Мокрова, 30 (кабинет 3, номер для связи – 8 (3012) 45-05-17).

Наиболее востребованными среди жителей бурятской столицы оказались «загранки» с биометрическими данными, которые действуют 10 лет – их получили 6533 наших земляка, а ещё 1603 заказали паспорт старого образца сроком действия пять лет