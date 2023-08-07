В Бурятии учёные установили GPS-GSM-передатчики на краснокнижных птенцов

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Биологи изучают генофонд журавлей-красавок



В Бурятии в рамках проекта Российского научного фонда проведено изучение популяции журавля-красавки. Исследования выполнили в прошлом месяце во время совместных полевых работ сотрудники института общей генетики СО РАН им. Н.И. Вавилова, институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова СО РАН и института естественных наук Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова.



По информации пресс-службы министерства образования РБ, целью работ стало изучение генофонда красавки в целом. Для этого была проведена оценка уровня генетической изменчивости в популяции, изучена семейная и половая структуры, выявлены факторы генетической дифференциации в разных частях ареала в зависимости от условий гнездования. Учёные специально отловили 26 птенцов, из них 24 окольцевали, а на 11 установили GPS-GSM-передатчики.



- Это очень хороший результат, так как обнаружить родительскую пару с птенцами на просторах степей непросто, поскольку они строго территориальные птицы. Сделать это можно только на высокопроходном автомобиле. Найти семейную пару – полдела, надо ещё догнать птенца. Они ещё не могут летать, но бегают достаточно проворно, умело затаиваясь среди неровностей ландшафта. В одиночку сделать это очень сложно, поэтому лучше действовать командой из 3-4 человек, - рассказали учёные.



Исследователи кольцевали и устанавливали передатчики на птенцов уже довольно больших, потерявших пуховой наряд, в возрасте двух недель и старше. Процедура для одной молодой птицы занимает около 10-15 минут. В это время родители всегда находятся поблизости и наблюдают.



- Птенца быстро возвращают в природу, он быстро убегает от людей к родителям, которые уводят его подальше от места встречи. А через несколько дней уже можно наблюдать по берегам водоёмов окольцованных птиц, - отметили в институте.



Мечение цветными кольцами и GPS-GSM-передатчиками и анализ результатов слежения за птицами позволяет выявить индивидуальные участки семей, места предотлётных скоплений, пути миграций, места остановок в Средней Азии и зимовок в Индии. Также становится ясно, в каких местах обитают молодые неполовозрелые особи в последующие годы после мечения.



Как отметили учёные, все работы выполнены в полном соответствии с природоохранными нормативами, разрешениями Росприроднадзора, Бурприроднадзора. Полученные результаты послужат основой для разработки стратегии охраны генофонда красавки в целом, в том числе региональной стратегии и плана действий по охране красавки в Бурятии.



Справка



Журавль-красавка (Anthropoides virgo) внесён в Красную книгу России (2021) и Бурятии. Представители вида являются перелётными птицами, в зимнее холодное время перебирающиеся в районы Северо-Восточной Африки, Пакистана и Индии.



Также эта краснокнижная птица – самая маленькая из всех журавлей в фауне России. Часто их видят издали на степных просторах республики, они обитают практически в каждом районе, кроме крайних северных. В южных районах Бурятии они образуют достаточно большие скопления по весне и в конце лета, сбиваясь стаями и совершая предмиграционные кочёвки. Например, в Боргойском заказнике, во второй половине августа можно наблюдать стаи до 1,5-2 тысяч особей журавля-красавки.



После вечерней кормёжки красавки в густых сумерках улетают с полей на ближайшие мелководные солёные озера, где проводят ночь в безопасности, стоя в воде, а рано утром, в предрассветных сумерках, вновь вылетают на кормёжку в поля. Гнездятся они в степных районах на открытых местностях недалеко от источника воды. В кладке по два яйца. Насиживание длится 27-29 дней. У каждой пары в лучшем случае два птенца, иногда один не выживает, и пара остаётся с одним птенцом. Половозрелости достигают лишь на 4-8 году жизни, поэтому часто можно видеть бездетные пары. А образование пары происходит ещё в период, когда журавли сбиваются в стаи в местах зимовки.



Основные отрицательные факторы, лимитирующие численность журавля-красавки: вытаптывание гнёзд скотом, гибель птенцов от пастушьих и бродячих собак, беспокойство на местах гнездования. Берега степных водоёмов, близость которых необходима журавлям, бывают заняты людьми и скотом. В последние десятилетия красавки «научились» гнездиться среди различных посевов. Это очень благотворно отразилось на состоянии вида, ареал расширяется.



