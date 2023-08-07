В Улан-Удэ стартует футбольный полуфинал первенства ДФО и СФО

Играют юноши до 14 лет



С 6 по 11 августа в Улан-Удэ проходит первенство Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа в рамках зонального этапа первенства России по футболу среди команд спортивных школ юноши до 14 лет (2010 г.р.) сезона 2023 г. Столица Бурятии принимает полуфинал соревнований.



Как сообщает федерация футбола РБ, в первенстве участвуют 8 команд:

1. СШ ЦРС (Иркутск)

2. «Иркутск» (Иркутск)

3. «Байкал» (Иркутск)

4. «Зенит-2010» (Иркутск)

5. СШ №6 (Улан-Удэ)

6. «Чита» (Чита)

7. Сборная Бурятии

8. «Спартак» (Чита)



Матчи стартуют с 7 августа.



Возрастное ограничение: 0+.

