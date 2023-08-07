Играют юноши до 14 лет
С 6 по 11 августа в Улан-Удэ проходит первенство Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа в рамках зонального этапа первенства России по футболу среди команд спортивных школ юноши до 14 лет (2010 г.р.) сезона 2023 г. Столица Бурятии принимает полуфинал соревнований.
Как сообщает федерация футбола РБ, в первенстве участвуют 8 команд:
1. СШ ЦРС (Иркутск)
2. «Иркутск» (Иркутск)
3. «Байкал» (Иркутск)
4. «Зенит-2010» (Иркутск)
5. СШ №6 (Улан-Удэ)
6. «Чита» (Чита)
7. Сборная Бурятии
8. «Спартак» (Чита)
Матчи стартуют с 7 августа.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартует футбольный полуфинал первенства ДФО и СФО
Общество, Фото:
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