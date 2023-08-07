В Бурятии на Байкале провели великое освящение храма

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Оно состоялось в посёлке Новый Энхэлук



5 августа, в день празднования Почаевской иконы Божией Матери и иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил чин великого освящения храма в честь святителя Иннокентия митрополита Московского в посёлке Новый Энхэлук Кабанского района Бурятии. Этот храм находится на самом берегу озера Байкал.



Накануне праздника митрополитом было совершено вечернее полилейнее богослужение в Свято-Одигитриевском соборе.



- В сам день праздника митрополит Иосиф совершил великое освящение, а затем божественную литургию в храме в честь святителя Иннокентия митрополита Московского в посёлке Новый Энхэлук. Владыке сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), настоятель храма протоиерей Вадим Власов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» с. Горячинск иерей Николай Аюшеев, - сообщает пресс-служба епархии.



В знак благодарности за труды по строительству и благоустройству храма митрополит вручил епархиальные медали святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского III степени благотворителям храма. Затем митрополит Иосиф посетил с архипастырским визитом Благовещенский храм с. Кудара, где обсудил с настоятелем храма протоиереем Вадимом Власовым вопрос по Великому освящению двух престолов в этом храме.



