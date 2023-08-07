Студента из Бурятии едва не оставили без пенсии по потере кормильца

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Её перестали выплачивать после того, как парень поступил в иностранный вуз



Ещё в январе к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с просьбой о помощи обратилась жительница республики. Сыну женщины перестали перечислять пенсию по потере кормильца, которую назначили, когда он ещё учился в школе.



При обучении в колледже или университете (на очном отделении) эти выплаты продолжаются до 23 лет. Юноша успешно поступил в вуз иностранного государства, однако при обращении в отделение фонда пенсионного и социального страхования в пособии ему отказали, сославшись на то, что в справке не указали основание её выдачи, а именно – номер приказа о зачислении.



Уполномоченный выяснила, что достаточно подтвердить обучение в образовательном учреждении на «очке» и направила заключение об устранении нарушения прав студента и назначении ему пенсии. Однако чиновники продолжали настаивать на том, что в справке должен быть номер приказа.



Дело в итоге дошло до суда. Омбудсмен обратилась туда с требованием возобновить выплаты на основании имеющейся справки. Служители Фемиды встали на её сторону и обязали фонд пенсионного и социального страхования назначить парню пенсию с 12 сентября 2022 года.

