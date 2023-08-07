Её перестали выплачивать после того, как парень поступил в иностранный вуз
Ещё в январе к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с просьбой о помощи обратилась жительница республики. Сыну женщины перестали перечислять пенсию по потере кормильца, которую назначили, когда он ещё учился в школе.
При обучении в колледже или университете (на очном отделении) эти выплаты продолжаются до 23 лет. Юноша успешно поступил в вуз иностранного государства, однако при обращении в отделение фонда пенсионного и социального страхования в пособии ему отказали, сославшись на то, что в справке не указали основание её выдачи, а именно – номер приказа о зачислении.
Уполномоченный выяснила, что достаточно подтвердить обучение в образовательном учреждении на «очке» и направила заключение об устранении нарушения прав студента и назначении ему пенсии. Однако чиновники продолжали настаивать на том, что в справке должен быть номер приказа.
Дело в итоге дошло до суда. Омбудсмен обратилась туда с требованием возобновить выплаты на основании имеющейся справки. Служители Фемиды встали на её сторону и обязали фонд пенсионного и социального страхования назначить парню пенсию с 12 сентября 2022 года.
Студента из Бурятии едва не оставили без пенсии по потере кормильца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители бурятской столицы предпочитают документы с биометрией
Её перестали выплачивать после того, как парень поступил в иностранный вуз
Его посмертно наградили орденом Мужества
Сотрудники «Водоканала» прочистили более 500 метров канализации
Ранее он был осуждён за мошенничество
Победитель отправится на всероссийский конкурс
Вячеслав Иванов родился и вырос в Еравнинском районе
Состоялась встреча прокуратуры и активистов ТОС
За сутки она повысилась сразу на 25 сантиметров
В столице республики растёт недовольство работой автобусов
На гигантскую рептилию наткнулись местные жители
При этом в республике сохранится жара
Он заверил, что все пострадавшие от стихии жители республики получат положенные компенсации
Переправе потребовался срочный ремонт
Четвероногим приходится кататься на качелях, притворяться мёртвыми и есть много мяса