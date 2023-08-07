В Иркутске состоятся всероссийские легкоатлетические соревнования

Они пройдут 11 и 12 августа



В Иркутске, на стадионе ИрНИТУ 11 и 12 августа состоятся всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «XX Мемориал иркутских легкоатлетов». Планируется, что в турнире примут участие 250 спортсменов из Красноярского, Забайкальского, Приморского, Алтайского краёв, республик Бурятия, Татарстан, Башкортостан и других регионов страны, а также Монголии.



В программу турнира входит бег на дистанции 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, а также на 100, 110 и 400 метров с барьерами и 2000 и 3000 метров с препятствиями. Участники выявят сильнейших в прыжках в высоту, длину, с шестом, толкании ядра. Итоги соревнований подведут в личном зачёте.



- Традиционно в «Мемориале иркутских легкоатлетов» выступят сильнейшие спортсмены Прибайкалья – Ольга Родиошкина, Кристина Вершинина, Ирина Гущенец, Екатерина Иванова, Михаил Шмыков, Анастасия Куницына и другие. Турнир стартует 11 августа в 12:00, 12 августа соревнования начнутся в 9:30, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

