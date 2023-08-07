За неделю в Бурятии победили более полусотни засоров

Сотрудники «Водоканала» прочистили более 500 метров канализации



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 31 июля по 6 августа включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 5 повреждений.



Кроме того, специалисты устранили 51 засор. Неделей ранее их было 5. В Улан-Удэ также промыли семь участков канализации протяжённостью 543 метра.