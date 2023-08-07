Участие приняли 15 районов республики
В Бурятии завершилась всероссийская акция по сбору книг для детей Луганской и Донецкой Народных республик «Дети-детям». Советники директоров по воспитанию приняли участие в федеральной акции и передали ребятам из новых регионов России: рассказы, сказки, повести и сборники детских произведений. Всего было собрано от регионального ресурсного центра 1474 книги из 15 районов, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
- Благодарим всех юных и взрослых участников акции за активность и твёрдую гражданскую позицию, а также наших коллег «Движение Первых» за то, что собранные книги своевременно попадают в руки ребятам и дарят им незабываемые эмоции и впечатления, - рассказали организаторы акции.
В акции «Дети — Детям» в 2023 году принимала участие вся страна. В рамках федеральной добровольческой акции школьники, их родители и педагоги безвозмездно передавали книги для детей и подростков, проживающих в новых регионах.
В Бурятии собрали для детей ДНР и ЛНР почти 1500 книг
Общество, Фото:
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