В Бурятии собрали для детей ДНР и ЛНР почти 1500 книг

Участие приняли 15 районов республики



В Бурятии завершилась всероссийская акция по сбору книг для детей Луганской и Донецкой Народных республик «Дети-детям». Советники директоров по воспитанию приняли участие в федеральной акции и передали ребятам из новых регионов России: рассказы, сказки, повести и сборники детских произведений. Всего было собрано от регионального ресурсного центра 1474 книги из 15 районов, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



- Благодарим всех юных и взрослых участников акции за активность и твёрдую гражданскую позицию, а также наших коллег «Движение Первых» за то, что собранные книги своевременно попадают в руки ребятам и дарят им незабываемые эмоции и впечатления, - рассказали организаторы акции.



В акции «Дети — Детям» в 2023 году принимала участие вся страна. В рамках федеральной добровольческой акции школьники, их родители и педагоги безвозмездно передавали книги для детей и подростков, проживающих в новых регионах.

