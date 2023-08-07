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Ориентировщик из Бурятии победил на кубке России

Ориентировщик из Бурятии победил на кубке России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Дмитрий Патрин выиграл «золото» в Челябинской области

Победой для мастера спорта России из Бурятии Дмитрия Патрина завершился кубок страны по спортивному ориентированию.

В первый день же соревнований спортсмен республики стал лидером в дисциплине «кросс-лонг» с общего старта. В соперниках у Дмитрия были 72 сильнейших ориентировщика из 17 регионов страны.

- Мне нужна была медаль, чтоб попасть в списочный состав сборной России, и я её взял. А взять золотую медаль - вдвойне приятнее, - рассказал об успехе министерству спорта РБ новоиспечённый победитель кубка.

Соревнование проходило в Челябинской области. Более полутысячи спортсменов из двадцати регионов страны в течение трёх соревновательных дней разыграли три комплекта наград.
Бурятия Кубок России спортивное ориентирование спорт

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