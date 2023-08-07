Ориентировщик из Бурятии победил на кубке России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Дмитрий Патрин выиграл «золото» в Челябинской области



Победой для мастера спорта России из Бурятии Дмитрия Патрина завершился кубок страны по спортивному ориентированию.



В первый день же соревнований спортсмен республики стал лидером в дисциплине «кросс-лонг» с общего старта. В соперниках у Дмитрия были 72 сильнейших ориентировщика из 17 регионов страны.



- Мне нужна была медаль, чтоб попасть в списочный состав сборной России, и я её взял. А взять золотую медаль - вдвойне приятнее, - рассказал об успехе министерству спорта РБ новоиспечённый победитель кубка.



Соревнование проходило в Челябинской области. Более полутысячи спортсменов из двадцати регионов страны в течение трёх соревновательных дней разыграли три комплекта наград.

