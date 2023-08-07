Дмитрий Патрин выиграл «золото» в Челябинской области
Победой для мастера спорта России из Бурятии Дмитрия Патрина завершился кубок страны по спортивному ориентированию.
В первый день же соревнований спортсмен республики стал лидером в дисциплине «кросс-лонг» с общего старта. В соперниках у Дмитрия были 72 сильнейших ориентировщика из 17 регионов страны.
- Мне нужна была медаль, чтоб попасть в списочный состав сборной России, и я её взял. А взять золотую медаль - вдвойне приятнее, - рассказал об успехе министерству спорта РБ новоиспечённый победитель кубка.
Соревнование проходило в Челябинской области. Более полутысячи спортсменов из двадцати регионов страны в течение трёх соревновательных дней разыграли три комплекта наград.
Ориентировщик из Бурятии победил на кубке России
Общество, Фото:
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