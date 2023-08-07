В Бурятии матери погибшего мобилизованного вручили орден Мужества

Общество, Фото: администрация Еравнинского района

Вячеслав Иванов родился и вырос в Еравнинском районе



4 августа в администрации Еравнинского района матери погибшего участника спецоперации Вячеслава Иванова вручили орден Мужества. Вячеслав Александрович награждён им посмертно.



Церемония вручения состоялась в присутствии родственников и друзей погибшего, сообщили в районной администрации.



Вячеслав Иванов родился 1 декабря 1974 года в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района. Учился в Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школе №2.



После окончания девяти классов поступил в среднее профессиональное техническое училище и в 1993 году получил специальность тракториста-машиниста.



Срочную службу проходил в Читинской области в 1995-96 годах.



В 1997 году Вячеслав Алексадрович женился. Супруги воспитали двоих детей – сына и дочь.



22 сентября 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, принимал участие в специальной военной операции на Украине. Погиб 9 мая 2023 года.



