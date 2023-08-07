Селенга в столице Бурятии снова резко поднялась

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки она повысилась сразу на 25 сантиметров



Уровень рек в столице Бурятии продолжает повышаться. Селенга за последние сутки повысилась на 25 сантиметров – до 185 при критической отметке в 330. Уда прибавилась ещё на 7 – до 180 при «критических» 400.



Уровень воды в Байкале, по данным Бурятского гидрометцентра на 7 августа, составляет 456,88 метра по тихоокеанской системе высот. В посёлке Новоселенгинск Селенга вышла на пойму на 34 см, в Кабанске – на 5, а река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе – на 4.





