Его посмертно наградили орденом Мужества
В минувшее воскресенье, 6 августа, в Кабанском районе проводили в последний путь 25-летнего Александра Степанова, который 26 июля погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла в селе Посольское, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Александр родился 2 февраля 1998 года в посёлке Селенгинск. Был средним ребёнком в дружной многодетной семье Степановых. С 2003-го жил в селе Посольское. Учился в местной средней школе.
После девятого класса поступил в политехнический техникум в райцентре, который окончил с красным дипломом. Затем ушёл в армию и в последующем заключил контракт на два года.
Участвовал в международных совместных учениях «Селенга-2018» в Кяхте, в 2019-ом – в миномётном биатлоне в Волгограде. Степанова наградили медалью «За воинскую доблесть».
С 2019-го по 2020-й трудился на вахте на севере страны. В 2021 году вновь заключил контракт. На спецоперации был заместителем командира взвода. В апреле наш земляк приезжал в отпуск домой, в Бурятии. Он получил удостоверение ветерана боевых действий и успел жениться.
Александр был честным, порядочным и отзывчивым человеком, любящим и заботливым сыном, братом и мужем. Занимался спортом, любил ремонтировать машины, гулять по лесу и рыбачить. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом Мужества.
В Бурятии похоронили погибшего на СВО 25-летнего контрактника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его посмертно наградили орденом Мужества
Сотрудники «Водоканала» прочистили более 500 метров канализации
Ранее он был осуждён за мошенничество
Вячеслав Иванов родился и вырос в Еравнинском районе
Состоялась встреча прокуратуры и активистов ТОС
За сутки она повысилась сразу на 25 сантиметров
В столице республики растёт недовольство работой автобусов
На гигантскую рептилию наткнулись местные жители
При этом в республике сохранится жара
Он заверил, что все пострадавшие от стихии жители республики получат положенные компенсации
Переправе потребовался срочный ремонт
Четвероногим приходится кататься на качелях, притворяться мёртвыми и есть много мяса
Их беременные супруги имеют право на единовременную выплату
Они превращаются в настоящие ловушки для автомобилистов
На городской набережной собрали 90 мешков мусора