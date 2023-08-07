В Бурятии похоронили погибшего на СВО 25-летнего контрактника

Его посмертно наградили орденом Мужества



В минувшее воскресенье, 6 августа, в Кабанском районе проводили в последний путь 25-летнего Александра Степанова, который 26 июля погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла в селе Посольское, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Александр родился 2 февраля 1998 года в посёлке Селенгинск. Был средним ребёнком в дружной многодетной семье Степановых. С 2003-го жил в селе Посольское. Учился в местной средней школе.



После девятого класса поступил в политехнический техникум в райцентре, который окончил с красным дипломом. Затем ушёл в армию и в последующем заключил контракт на два года.



Участвовал в международных совместных учениях «Селенга-2018» в Кяхте, в 2019-ом – в миномётном биатлоне в Волгограде. Степанова наградили медалью «За воинскую доблесть».



С 2019-го по 2020-й трудился на вахте на севере страны. В 2021 году вновь заключил контракт. На спецоперации был заместителем командира взвода. В апреле наш земляк приезжал в отпуск домой, в Бурятии. Он получил удостоверение ветерана боевых действий и успел жениться.



Александр был честным, порядочным и отзывчивым человеком, любящим и заботливым сыном, братом и мужем. Занимался спортом, любил ремонтировать машины, гулять по лесу и рыбачить. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом Мужества.