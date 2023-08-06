«Со всем справимся»: Алексей Цыденов прокомментировал потрясшие Бурятию погодные аномалии



Глава Бурятии высказался в своём telegram-канале по поводу погодных аномалий, которые в последнее время накрывают республику. Алексей Цыденов заверил: пострадавшие от разгула стихии не останутся без помощи.



- Погода преподносит сюрпризы постоянно. Если засуха, то пожары и неурожай. Если дожди – размывы и подтопления. И городу, и районам приходиться бороться с последствиями, – написал он. – Безусловно, мы поможем восстановить размытые дороги и минимизировать другой ущерб. Нашим пострадавшим землякам выплатим предусмотренные по закону компенсации.



По словам руководителя региона, это непредвиденные расходы и в бюджете они не предусмотрены.



- Но как-нибудь изыщем возможности. Главное, что люди у нас позитивные и не унывают. А значит, со всем справимся, – заключил он.







Как сообщал «Байкал-Daily» , накануне вечером в сельском поселении (СП) «Заводское» в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В посёлке Николаевский размыло дамбу пруда-накопителя – он переполнился из-за недавних обильных дождей. К тому же водопропускное устройство оказалось неисправно.

Потоки воды хлынули на улицы и во дворы местных жителей. За обстановкой в СП установили круглосуточное дежурство. Подтопленные участки будет обследовать специальная комиссия. Людям помогут с оформлением документов для возмещения причинённого ущерба. Подвоз и продажу продуктов для сельчан пообещали организовать. Родителям порекомендовали пока не водить ребятишек в детский сад.