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«Со всем справимся»: Алексей Цыденов прокомментировал потрясшие Бурятию погодные аномалии

«Со всем справимся»: Алексей Цыденов прокомментировал потрясшие Бурятию погодные аномалии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он заверил, что все пострадавшие от стихии жители республики получат положенные компенсации

Глава Бурятии высказался в своём telegram-канале по поводу погодных аномалий, которые в последнее время накрывают республику. Алексей Цыденов заверил: пострадавшие от разгула стихии не останутся без помощи.

- Погода преподносит сюрпризы постоянно. Если засуха, то пожары и неурожай. Если дожди – размывы и подтопления. И городу, и районам приходиться бороться с последствиями, – написал он. – Безусловно, мы поможем восстановить размытые дороги и минимизировать другой ущерб. Нашим пострадавшим землякам выплатим предусмотренные по закону компенсации.
 
По словам руководителя региона, это непредвиденные расходы и в бюджете они не предусмотрены.

- Но как-нибудь изыщем возможности. Главное, что люди у нас позитивные и не унывают. А значит, со всем справимся, – заключил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером в сельском поселении (СП) «Заводское» в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В посёлке Николаевский размыло дамбу пруда-накопителя – он переполнился из-за недавних обильных дождей. К тому же водопропускное устройство оказалось неисправно.

Потоки воды хлынули на улицы и во дворы местных жителей. За обстановкой в СП установили круглосуточное дежурство. Подтопленные участки будет обследовать специальная комиссия. Людям помогут с оформлением документов для возмещения причинённого ущерба. Подвоз и продажу продуктов для сельчан пообещали организовать. Родителям порекомендовали пока не водить ребятишек в детский сад.
погода дожди глава Бурятии

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