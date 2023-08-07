Бурятию опять накроют дожди

При этом в республике сохранится жара



В понедельник, 7 августа, в Бурятии будет ненастно, но жарко. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами и ливни. В некоторых районах возможен град. Днём по республике – от +18 до +23, местами – от +24 до +29. Ветер восточный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время тоже ожидается кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до +21, +23. Ветер восточный, 7-12 м/с.



