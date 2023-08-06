Волонтёры навели чистоту в самом «загрязняемом» месте в Улан-Удэ





Участники мероприятия рассказали, что нашли на Батарейной «тонны бутылок» и «тысячи окурков», а ещё наткнулись на старую колючую проволоку. Среди волонтёров был историк, который определил, что изготовили её ещё в позапрошлом веке.





Ранее экологическую акцию активисты устроили на горе Батарейная – в месте основания Улан-Удэ. За два часа там собрали 150 мешков отходов.Участники мероприятия рассказали, что нашли на Батарейной «тонны бутылок» и «тысячи окурков», а ещё наткнулись на старую колючую проволоку. Среди волонтёров был историк, который определил, что изготовили её ещё в позапрошлом веке.

В первый день августа представители автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие», сотрудники международного аэропорта «Байкал», одной из страховых компаний города и просто неравнодушие жители Советского района собрались в самом «загрязняемом» месте в столице Бурятии. Речь о городской набережной.- Добровольцы, не боясь промокнуть или запачкаться, собрали более 90 мешков мусора. Сейчас это очень важно, ведь вода в реках поднимается, и из города он в буквальном в смысле утекает в Байкал, – пояснили в АНО «Событие».