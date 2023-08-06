В Бурятии родителям 11 детей вручили сертификат на 70 тысяч

Месяц назад у супругов родились двойняшки
11 июля жительница Муйского района стала мамой
в десятый раз – у неё родились двойняшки. Теперь в семье 11 ребятишек.
По словам нашей землячки, беременность протекала легко – не было даже токсикоза. Оба новорождённых мальчика полностью здоровы.
Новоиспечённую маму и её супруга поздравили с этим радостным событием в минувшую субботу, 5 августа. Накануне в Таксимо отмечался день посёлка (возрастное ограничение – 0+) и семейной чете вручили сертификат на 70 тысяч рублей, рассказали в районной группе «Муя-инфо.24/7».
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