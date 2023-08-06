«Прыжок в 19 век»: Улан-удэнцы не могут дождаться маршруток на остановках

Некоторые горожане уже готовы пересаживаться на коней







- Энергетик, время – 08:30. Пустота. Маршруты № 95 и 77, вы где? 21-ый век на дворе, а у нас прыжок в 19 век… На конях скоро будем ездить, – написали улан-удэнцы в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» и приложили в качестве подтверждения фото пустой остановки.



Пассажиры уже не первый год жалуются на 95-ые микрики. В марте 2022-го местные жители даже

Пассажиры уже не первый год жалуются на 95-ые микрики. В марте 2022-го местные жители даже провели эксперимент и простояли на остановке почти час. Этой зимой на маршрут добавили два средних ПАЗика и опубликовали график их движения на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте».

Жители бурятской столицы жалуются в соцсетях на плохую работу маршруток. Утром в выходной жители микрорайона Энергетик не могли дождаться автобусов № 95 и 77 и высказались по этому поводу в соцсетях.