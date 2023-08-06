06 августа

05 августа

04 августа

Популярное

Улан-удэнцам посоветовали заранее запасаться дровами

Улан-удэнцам посоветовали заранее запасаться дровами
Общество,  Фото:Pixabay.com
С наступлением холодов они подорожают

Жителей бурятской столицы призвали уже сейчас готовиться к зиме  и запасаться дровами. Их ещё можно приобрести по приемлемой цене. Стоимость такого топлива повышается с наступлением холодов.

Норматив заготовки древесины прописан в соответствующем законе РБ: он составляет 20, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров. Воспользоваться можно несколькими способами, в том числе – во время особого противопожарного режима. Чтобы получить лесосеку для этих целей и для заключения договора купли-продажи, необходимо обратиться в ближайшее лесничество.

- Рубить можно не только сухие деревья, но и зелёные насаждения, а находиться в лесу для заготовки дров разрешается даже в период особого противопожарного режима. Главное, чтобы необходимые документы всегда были с собой, – пояснили в городской администрации.

Всего в Улан-Удэ есть восемь площадок, где продают топливо для населения – список есть на официальной странице мэрии Улан-Удэ во «ВКонтакте». В республиканском агентстве лесного хозяйства ранее тоже обнародовали список мест, где их продают по цене ниже рыночной.
дрова Лес РАЛХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Прыжок в 19 век»: Улан-удэнцы не могут дождаться маршруток на остановках
«Прыжок в 19 век»: Улан-удэнцы не могут дождаться маршруток на остановках
Общество, 06.08.2023
Некоторые горожане уже готовы пересаживаться на коней
На бионических клумбах в центре Улан-Удэ заколосились сорняки
На бионических клумбах в центре Улан-Удэ заколосились сорняки
Общество, 06.08.2023
Там пообещали навести порядок в ближайшее время
Ненастье в Бурятии задержится ещё на день
Ненастье в Бурятии задержится ещё на день
Общество, 06.08.2023
В республике пообещали ливни, грозы и град
Улан-удэнцам посоветовали заранее запасаться дровами
Улан-удэнцам посоветовали заранее запасаться дровами
Общество, 06.08.2023
С наступлением холодов они подорожают
В отдалённом районе Бурятии резко подорожали билеты на автобусы
В отдалённом районе Бурятии резко подорожали билеты на автобусы
Общество, 06.08.2023
Местные жители сообщили, что они наценились сразу на 200 рублей
«Бурятская» невестка Валерии показала свою подросшую дочку
«Бурятская» невестка Валерии показала свою подросшую дочку
Общество, 06.08.2023
Подписчики Лианы Шульгиной заявили, что двухлетняя девочка – копия папы
У села в Бурятии бродил медведь
У села в Бурятии бродил медведь
Общество, 06.08.2023
Его заметили около железнодорожной станции
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
Общество, 06.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Иркутске старенького енота выбросили в мусорный бак
В Иркутске старенького енота выбросили в мусорный бак
Общество, 06.08.2023
Бывшие хозяева обрекли животное на смерть, но его удалось спасти
В Бурятии сельчане массово жалуются на подорожавший бензин
В Бурятии сельчане массово жалуются на подорожавший бензин
Общество, 06.08.2023
За литр автотоплива марки АИ-92 в пригородном селе просят 51 рубль
Селенга и Уда в столице Бурятии продолжают неумолимо подниматься
Селенга и Уда в столице Бурятии продолжают неумолимо подниматься
Общество, 06.08.2023
Главный приток Байкала за сутки прибавился на три сантиметра
В прибрежном районе Бурятии не могут разгрести огромную свалку
В прибрежном районе Бурятии не могут разгрести огромную свалку
Общество, 06.08.2023
Около Байкала убрали только часть мега-помойки
В Бурятии побывал глава «Ростеха»
В Бурятии побывал глава «Ростеха»
Общество, 06.08.2023
Он вместе с главой республики и президентом РАН положил начало строительству крупнейшего солнечного телескопа
Жительница Бурятии родила девочку-богатыря
Жительница Бурятии родила девочку-богатыря
Общество, 06.08.2023
Вес малышки перевалил за четыре с половиной килограмма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^