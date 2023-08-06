Улан-удэнцам посоветовали заранее запасаться дровами



Жителей бурятской столицы призвали уже сейчас готовиться к зиме и запасаться дровами. Их ещё можно приобрести по приемлемой цене. Стоимость такого топлива повышается с наступлением холодов.



Норматив заготовки древесины прописан в соответствующем законе РБ: он составляет 20, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров. Воспользоваться можно несколькими способами, в том числе – во время особого противопожарного режима. Чтобы получить лесосеку для этих целей и для заключения договора купли-продажи, необходимо обратиться в ближайшее лесничество.



- Рубить можно не только сухие деревья, но и зелёные насаждения, а находиться в лесу для заготовки дров разрешается даже в период особого противопожарного режима. Главное, чтобы необходимые документы всегда были с собой, – пояснили в городской администрации.



Всего в Улан-Удэ есть восемь площадок, где продают топливо для населения – список есть на официальной странице мэрии Улан-Удэ во «ВКонтакте». В республиканском агентстве лесного хозяйства ранее тоже обнародовали список мест, где их продают по цене ниже рыночной.