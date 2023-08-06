У села в Бурятии бродил медведь



Накануне в прибрежном Кабанском районе объявился медведь. Хозяина тайги заметили местные жители. По данным группы «Кабанск-инфо 24/7», бурый хищник шёл от станции «Посольская» в сторону села Большая Речка.









На место происшествия незамедлительно отправился государственный инспектор Бурприроднадзора в Баргузинском районе Денис Филиппов. Косолапого, который пришёл в населённый пункт, Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля медведь вышел к людям в Баргузинском районе. Ранним утром он пробрался в огород жителей села Макаринино и нанёс ущерб домашнему подворью – зверь напал на двух поросят.На место происшествия незамедлительно отправился государственный инспектор Бурприроднадзора в Баргузинском районе Денис Филиппов. Косолапого, который пришёл в населённый пункт, решили застрелить . Специалисты считают, что его привлекла местная свалка.





Чтобы не приманивать хищников, специалисты советуют не оставлять продукты и еду в открытом доступе и своевременно убирать мусор. При появлении диких животных – медведей, лисиц, рысей, волков – в населённых пунктах об этом необходимо сообщить в МВД по телефону 02 (102, 112) или в Бурприроднадзор по номеру 8 (3012) 44-44-97.