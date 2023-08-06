На СВО погиб многодетный отец из Бурятии



В воскресенье, 6 августа, в Селенгинском районе проводят в последний путь 35-летнего Николая Позднякова, чья жизнь оборвалась 3 июля на специальной военной операции. Прощание с нашим земляком пройдёт в доме культуры в посёлке Селендума. Начало траурной церемонии – в 12:40, сообщили в районной группе «Селенга-инфо.24/7».



Николай родился в Селендуме 11 января 1988 года. После окончания местной СОШ в 2004 году поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий и выучился там на повара. Увлекался работой по дереву, самостоятельно получив профессиональные навыки.



С 2009-го по 2010-ый служил в армии. Затем работал охранником на Гусиноозёрской ГРЭС, в музыкальной школе в родном посёлке и в общепите. В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации и погиб при исполнении воинского долга.



Николай был хорошим отцом, открытым, добрым и приветливым человеком и пользовался уважением у односельчан. Позднякова посмертно наградили орденом Мужества. У него остались трое детей, мама, сестра и брат.