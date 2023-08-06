В Иркутске старенького енота выбросили в мусорный бак

Бывшие хозяева обрекли животное на смерть, но его удалось спасти
Этой душераздирающей историей поделились на официальной странице иркутского питомника К-9 во «ВКонтакте». Дети недавно нашли на улице Карпинская старенького енота. Его вышвырнули прямо в мусорный бак.
- Он плохо видит и практические ничего слышит. Животное выбросили на погибель в самый ливень. Сейчас енот в питомнике – в ветеринарном госпитале, – рассказали в учреждении.
Однако полосатика спасли от верной смерти и выходили. И даже нашли ему хозяина.
- Мы передаём енота в надёжные руки – человеку, который долгое время занимался енотами и знает, как с ними обращаться, – подчеркнули в питомнике.
Животное уже уехало в новый дом – к любящим людям, которые будут о нём заботиться.
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