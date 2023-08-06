Селенга и Уда в столице Бурятии продолжают неумолимо подниматься

Главный приток Байкала за сутки прибавился на три сантиметра





Реки в столице Бурятии продолжают подниматься. Селенга за последние сутки повысилась на три сантиметра – до 160 при критической отметке в 330. Уда прибавилась ещё на восемь – до 173 при «критических» 400.Уровень воды в Байкале, по данным на 6 августа, составляет 456,88 метра по тихоокеанской системе высот. В посёлке Новоселенгинск главный приток озера вышел на пойму на 17 сантиметров, река Джида в районе одноимённой железнодорожной станции – на 10.