Леса в республике не горят
Накануне в Бурятии не зафиксировали ни одного лесного возгорания. По данным на утро 6 августа, в республике нет огненных очагов.
При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, стеклянные бутылки и банки и использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов.
- Не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы – бумагу, ткань, паклю, вату – в непредусмотренных для этого местах, – отмечают в республиканском агентстве лесного хозяйства. – Не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя.
Под табу по-прежнему – разведение открытого огня и вход и въезд в леса. Со списком мест, где можно отдыхать и собирать валежник и дикоросы, можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства.
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, Фото:
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