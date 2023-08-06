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В Бурятии потухли все лесные пожары

В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Леса в республике не горят

Накануне в Бурятии не зафиксировали ни одного лесного возгорания. По данным на утро 6 августа, в республике нет огненных очагов.

При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, стеклянные бутылки и банки и использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов.

- Не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы – бумагу, ткань, паклю, вату – в непредусмотренных для этого местах, – отмечают в республиканском агентстве лесного хозяйства. – Не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя.

Под табу по-прежнему – разведение открытого огня и вход и въезд в леса. Со списком мест, где можно отдыхать и собирать валежник и дикоросы, можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства.
лесные пожары Лес РАЛХ

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