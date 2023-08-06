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В прибрежном районе Бурятии не могут разгрести огромную свалку

В прибрежном районе Бурятии не могут разгрести огромную свалку
Общество,  Фото:региональное отделение Народного фронта
Около Байкала убрали только часть мега-помойки

Ещё в июне в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на горы мусора возле прибайкальского села Турка. Сам населённый пункт находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ). ТКО же выбрасывают в каких-то 500 метрах от священного озера.

Вообще это «замороженная» мусороперегрузочная станция, куда региональный оператор (РО) по обращению с отходами и свозил их со всего района. По факту, всё должны были спрессовать, отгрузить и отправить на полигон в пригороде Улан-Удэ – чего, судя по всему, так и не сделали. В итоге там разрослась мега-помойка.

Активисты Народного фронта призвали Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру вмешаться в ситуацию. По их словам, на мусороперегрузку в своё время потратили федеральные средства. В октябре 2022-го установку станции и складирование ТКО на этом участке признали незаконными и запретили его. Кстати, всего в 20 метрах от свалки заботливо открыли экотропу для туристов и самих прибайкальцев.

Надзорное ведомство провело проверку и через суд обязало власти всё убрать. Ликвидировать свалку должны были ещё в начале июля, но процесс затянулся. В итоге сроки продлили ещё на месяц – и история повторилась. Со станции вывезли лишь часть отходов.
 
- Территорию до сих пор не очистили до конца. Оставшийся мусор – в зоне ответственности МУП «Туркинское», которое не принимает никаких мер, – сообщили накануне «фронтовики». – Считаем, что если подрядчик регоператора не уследил за вывозом отходов, теперь он и должен убрать их полностью, а затем взыскивать расходы с МУП в суде, иначе свалка снова начнёт разрастаться.

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