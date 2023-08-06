В прибрежном районе Бурятии не могут разгрести огромную свалку

Около Байкала убрали только часть мега-помойки







- Территорию до сих пор не очистили до конца. Оставшийся мусор – в зоне ответственности МУП «Туркинское», которое не принимает никаких мер, – сообщили накануне «фронтовики». – Считаем, что если подрядчик регоператора не уследил за вывозом отходов, теперь он и должен убрать их полностью, а затем взыскивать расходы с МУП в суде, иначе свалка снова начнёт разрастаться.

