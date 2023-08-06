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Новый ДК в райцентре в Бурятии за миллиард рублей достоят следующей осенью

Новый ДК в райцентре в Бурятии за миллиард рублей достоят следующей осенью
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Дом культуры в Кяхте готов почти на четверть

Недавно в Кяхте проинспектировали строительство нового дома культуры. Он появится на месте старого, который снесли в апреле, и обойдётся почти в один миллиард рублей. ДК возводит ООО «Бурятпроектреставрация». Задействовать решили и рабочих из Китая, поскольку своих не хватает.


 
Объект сейчас готов на 20%. Под здание уже выкопали котлован и залили фундамент. Завершились и работы устройству стен и перекрытия на нулевой отметке, сообщает группа «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на районную администрацию. Достроить ДК должны к 20 ноября 2024-го.

Там будет фойе с гардеробом, касса, кафе и зрительный зал на 400 мест с примыкающими вспомогательными помещениями. Кроме того, в двухэтажном здании в стиле классического купеческого дома разместятся библиотека, досуговая зона, музейно-выставочные площади и другие пространства для творческого развития, студия звукозаписи и как минимум шесть кабинетов для кружков и творческих занятий, включая хореографический и музыкальный залы.
 
По словам и. о. главы Кяхтинского района Евгения Цыренова, строительство ДК идёт своим чередом.
 
- Этот долгожданный объект станет очагом культуры и кузницей талантов наших земляков. Вспоминаю школьные годы, когда мы ходили в кружок танцев в старый ДК к педагогу от бога – Вере Яковлевне Курбатской. Незабываем наш первый танец – «Танец маленьких утят». В доме культуры также выступали в составе пионерского хора нашей «восьмилетки» – ныне СОШ № 4 под руководством Геннадия Борисовича Курбатского. Мы все с нетерпением ждём открытия – у наших детей появится новые возможность для творческого развития. Будет толчок для развития культуры района, – заявил Цыренов в своём telegram-канале.
 
А ещё новый ДК станет украшением города, которому в 2027 году исполнится 300 лет, считает руководитель муниципального образования. Указ о праздновании круглой даты подписал ещё в феврале 2022-го президент России Владимир Путин.
 
- Хочется, чтобы к юбилею наша Кяхта и весь район преобразились, чтобы здесь появились новые объекты, – добавил Евгений Цыренов.
строительство дом культуры Кяхта

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