Новый ДК в райцентре в Бурятии за миллиард рублей достоят следующей осенью

Дом культуры в Кяхте готов почти на четверть











Объект сейчас готов на 20%. Под здание уже выкопали котлован и залили фундамент. Завершились и работы устройству стен и перекрытия на нулевой отметке, сообщает группа «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на районную администрацию. Достроить ДК должны к 20 ноября 2024-го.



Там будет фойе с гардеробом, касса, кафе и зрительный зал на 400 мест с примыкающими вспомогательными помещениями. Кроме того, в двухэтажном здании в стиле классического купеческого дома разместятся библиотека, досуговая зона, музейно-выставочные площади и другие пространства для творческого развития, студия звукозаписи и как минимум шесть кабинетов для кружков и творческих занятий, включая хореографический и музыкальный залы.



По словам и. о. главы Кяхтинского района Евгения Цыренова, строительство ДК идёт своим чередом.



- Этот долгожданный объект станет очагом культуры и кузницей талантов наших земляков. Вспоминаю школьные годы, когда мы ходили в кружок танцев в старый ДК к педагогу от бога – Вере Яковлевне Курбатской. Незабываем наш первый танец – «Танец маленьких утят». В доме культуры также выступали в составе пионерского хора нашей «восьмилетки» – ныне СОШ № 4 под руководством Геннадия Борисовича Курбатского. Мы все с нетерпением ждём открытия – у наших детей появится новые возможность для творческого развития. Будет толчок для развития культуры района, – заявил Цыренов в своём telegram-канале.



А ещё новый ДК станет украшением города, которому в 2027 году исполнится 300 лет, считает руководитель муниципального образования. Указ о праздновании круглой даты А ещё новый ДК станет украшением города, которому в 2027 году исполнится 300 лет, считает руководитель муниципального образования. Указ о праздновании круглой даты подписал ещё в феврале 2022-го президент России Владимир Путин.



- Хочется, чтобы к юбилею наша Кяхта и весь район преобразились, чтобы здесь появились новые объекты, – добавил Евгений Цыренов.