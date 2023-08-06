06 августа

05 августа

04 августа

Популярное

Бурятские шаманы помолились на Ольхоне за благополучие и процветание населения

Бурятские шаманы помолились на Ольхоне за благополучие и процветание населения
Общество,  Фото:vk.com/tengeri
На священном острове поклонились великим северным ноёнам

В субботу, 5 августа, на острове Ольхон в соседней Иркутской области состоялся традиционный летний тайлган «Арын 13 ноёд» (возрастное ограчение – 18+). Самый большой остров Байкала считается местом шаманской силы. Его визитная карточка – мыс Бурхан, известный также как скала Шаманка.

Шаманы верят, что именно там проходят собрания 13 великих северных ноёнов, а сама скала – дворец одного из хатов  – hотон ноён баабай, который выполняет роль председателя и является хозяином Ольхона.

На тайлган съехалось 60 священнослужителей со всей страны – от Урала до Приморья, в том числе – из Бурятии, и даже из других стран. Международный молебен в деревне Малый Хужир посвятили благополучию и процветанию населения. Каждый превознёс свои молитвы всем божествам, а в качестве угощения им были преподнесены берёзовая роща и жертвенный баран, рассказали в МРОШ «Тэнэгри».
 
- На призывы шаманов спустились онгоны-предки, хранители родов и высшие Тэнгрины – Арын 13 Ноёд, Хиhаан Улаан Тэнгэри, Дархан Тэнгэри, Хойморой Эжы и Манжилай. Все божества даровали благословение присутствующим и молящимся и своё покровительство. Знаком одобрения послужил орёл, облетевший место проведения тайлгана, – отметили в «Тэнгэри».

Летний тайлган символизирует сохранение культурного наследия бурятского народа и продолжение почитания и соблюдения древних традиций, обычаев и канонов.
шаманы шаманизм молебен

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятские шаманы помолились на Ольхоне за благополучие и процветание населения
Бурятские шаманы помолились на Ольхоне за благополучие и процветание населения
Общество, 06.08.2023
На священном острове поклонились великим северным ноёнам
В Бурятии продолжают оздоравливать поражённое «гаффской» болезнью озеро
В Бурятии продолжают оздоравливать поражённое «гаффской» болезнью озеро
Общество, 06.08.2023
Чтобы улучшить его состояние, потребуется ещё год с лишним
В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, 06.08.2023
Леса в республике не горят
«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
Общество, 06.08.2023
На его восстановление выделили 7 миллионов рублей
Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима
Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима
Общество, 06.08.2023
Родители заявили, что их не подпускают к детям из-за ковида и отбирают у всех мобильники
В Бурятии дождливо и жарко
В Бурятии дождливо и жарко
Общество, 06.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +30 градусов 
В Улан-Удэ откачивают лужи
В Улан-Удэ откачивают лужи
Общество, 05.08.2023
Работаю пять вакуумных машин
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 05.08.2023
 В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^