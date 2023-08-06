Бурятские шаманы помолились на Ольхоне за благополучие и процветание населения



В субботу, 5 августа, на острове Ольхон в соседней Иркутской области состоялся традиционный летний тайлган «Арын 13 ноёд» (возрастное ограчение – 18+). Самый большой остров Байкала считается местом шаманской силы. Его визитная карточка – мыс Бурхан, известный также как скала Шаманка.



Шаманы верят, что именно там проходят собрания 13 великих северных ноёнов, а сама скала – дворец одного из хатов – hотон ноён баабай, который выполняет роль председателя и является хозяином Ольхона.



На тайлган съехалось 60 священнослужителей со всей страны – от Урала до Приморья, в том числе – из Бурятии, и даже из других стран. Международный молебен в деревне Малый Хужир посвятили благополучию и процветанию населения. Каждый превознёс свои молитвы всем божествам, а в качестве угощения им были преподнесены берёзовая роща и жертвенный баран, рассказали в МРОШ «Тэнэгри».



- На призывы шаманов спустились онгоны-предки, хранители родов и высшие Тэнгрины – Арын 13 Ноёд, Хиhаан Улаан Тэнгэри, Дархан Тэнгэри, Хойморой Эжы и Манжилай. Все божества даровали благословение присутствующим и молящимся и своё покровительство. Знаком одобрения послужил орёл, облетевший место проведения тайлгана, – отметили в «Тэнгэри».



Летний тайлган символизирует сохранение культурного наследия бурятского народа и продолжение почитания и соблюдения древних традиций, обычаев и канонов.