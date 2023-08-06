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«Бурятская» невестка Валерии показала свою подросшую дочку

«Бурятская» невестка Валерии показала свою подросшую дочку
Общество,  Фото::личная страница Лианы Шульгиной
Подписчики Лианы Шульгиной заявили, что двухлетняя девочка – копия папы

В августе 2020-го младший сын известной певицы Валерии – Арсений Шульгин – женился на своей возлюбленной Лиане (в девичестве – Волкова). А уже в январе 2021-го у пары родилась дочка. Девочку назвали Селин. Это «микс» из имён самих родителей – «Сеня + Лиана».

На днях невестка Валерии поделилась в соцсетях несколькими фотографиями с подросшей двухлетней дочуркой. На снимках обе корчат смешные рожицы. «Похожи?», – поинтересовалась девушка у подписчиков.

Фолловеры на это заявили, что малышка – копия отца, а вот с мамой у них ничего общего. «Без обид, но она похожа на отца», «Совсем не похожи», «На папу, прям вот на папу!», «Нет, папина дочка», «Копия Арсения!», – пишут интернет-пользователи. Оставила комментарий под публикацией и сама Валерия, у которой Селин, к слову – пока единственная внучка. «Сладкие девочки», – отметила артистка.

Впрочем, некоторые увидели в крохе небольшое сходство с мамой. «Форма глаз ваша», – высказалась одна из подписчиц. «Ну хоть что-то», – обрадовалась Лиана.

Сама девушка родом из Бурятии. Её родители жили и учились в Улан-Удэ. Мать окончила в столице республики среднюю школу № 45, а с 1995-м поступила в Бурятскую государственную сельхозакадемию, где получила диплом по специальности «Ветеринарная санитарная экспертиза». В 1998-м, ещё будучи студенткой, ушла в бизнес – занималась с супругом розничной продажей, а в 2005-м они переехали в Благовещенск. Муж учился в той же самой 45-й школе. Он на год младше жены. Сейчас семья живёт в российской столице. Всего у супругов трое детей.

Шульгина регулярно публикует в соцсетях личные снимки и порой – в довольно откровенных нарядах. Очередной такой, который она разместила в своём блоге в январе, вызвал целую волну хейта. Интернет-пользователи заявили, что девушке, мол, стоит быть скромнее и «подобные фоточки» вообще не для неё. И заодно призвали «не позорить» семью знаменитой исполнительницы.

Впрочем, комплиментов под тем постом тоже оставили немало. Сразу несколько – про глаза. «Такие красивые, будто вы с другой планеты», – заявила одна из фолловеров. Кстати, разрез глаз вызывал у многих вопросы.

- Он у меня особенный, поэтому мне часто пишут, что я делала пластику. Ничего я не делала. Родилась в Бурятии. Думаю, в моих корнях есть кровь коренных жителей, отсюда – такие скулы и разрез глаз с эпикантусом (фрагмент кожи над слёзным бугорком, прикрывающий его – прим), – цитировал Лиану StarHit.
дети соцсети

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