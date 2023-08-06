Жительница Бурятии родила девочку-богатыря

Вес малышки перевалил за четыре с половиной килограмма
В июле в республиканском перинатальном центре (РПЦ) на свет появилось 394 ребёнка, включая четыре двойни. Большинство – 207 – это мальчики, ещё 187 – девочки.
Самой крупной из них стала малышка весом 4700 граммов и ростом 59 сантиметров, сообщили на официальной странице РПЦ во «ВКонтакте». Самым маленьким – 27-сантиметровый мальчик, весивший на тот момент всего 350 граммов. Кстати, родились они в один день – 3 июля.
В наиболее «плодовитый» день – 7-го числа – в перинатальном центре приняли 19 родов. Тогда появилось 12 мальчиков и 7 девочек.
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