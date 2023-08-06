В Бурятии продолжают оздоравливать поражённое «гаффской» болезнью озеро

Чтобы улучшить его состояние, потребуется ещё год с лишним



Мероприятия по оздоровлению, которые разбили на три этапа, продлятся ещё год с лишним – до ноября 2024-го. Цель – предотвратить деградацию водоёма и восстановить его способность к самоочищению, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии.



- Улучшение экологического состояния озера направлено на предотвращение его заболачивания с помощью очистки мелководья в месте массового отдыха от камыша, рогоза и другой отмершей растительности, – подчеркнули в ведомстве.



В октябре Минприроды заключило соответствующий контракт с ООО «Байкальская строительная компания».



- С тех пор подрядчик провёл подготовительные мероприятия, обеспечивающие начало производства основных строительно-монтажных работ и условия для ритмичного ведения строительного производства, – добавили в министерстве.



Несколько лет назад озеро поразила «гаффская» болезнь. Там начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из водоёма, а потом пошёл и мор самой рыбы.



Опасное заболевание в 2011 году



Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» Котокель превратился, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Это озеро является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – более 69 квадратных километров. Несколько лет назад озеро поразила «гаффская» болезнь. Там начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из водоёма, а потом пошёл и мор самой рыбы.Опасное заболевание в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в Котокеле. Подобные случаи фиксировались в районе с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» Котокель превратился, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Это озеро является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – более 69 квадратных километров.

Котокель должны избавить от мёртвых водорослей и иловых отложений. Ранее для увеличения водообмена озера расчистили русла протоки Исток и реки Коточик.