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В Бурятии продолжают оздоравливать поражённое «гаффской» болезнью озеро

В Бурятии продолжают оздоравливать поражённое «гаффской» болезнью озеро
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чтобы улучшить его состояние, потребуется ещё год с лишним

В Прибайкальском районе Бурятии продолжается оздоровление озера Котокельское. Водоём включили в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», а в Минприроды РБ разработали проект по улучшению его экологического состояния, получивший положительные заключения госэкспертиз.

Котокель должны избавить от мёртвых водорослей и иловых отложений. Ранее для увеличения водообмена озера расчистили русла протоки Исток и реки Коточик.
 
Мероприятия по оздоровлению, которые разбили на три этапа, продлятся ещё год с лишним – до ноября 2024-го. Цель – предотвратить деградацию водоёма и восстановить  его способность к самоочищению, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии.
 
- Улучшение экологического состояния озера направлено на предотвращение его заболачивания с помощью очистки мелководья в месте массового отдыха от камыша, рогоза и другой отмершей растительности, – подчеркнули в ведомстве.
 
В октябре Минприроды заключило соответствующий контракт с ООО «Байкальская строительная компания».
 
- С тех пор подрядчик провёл подготовительные мероприятия, обеспечивающие начало производства основных строительно-монтажных работ и условия для ритмичного ведения строительного производства, – добавили в министерстве. 

Несколько лет назад озеро поразила «гаффская» болезнь. Там начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из водоёма, а потом пошёл и мор самой рыбы.

Опасное заболевание в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в Котокеле. Подобные случаи фиксировались в районе с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.

Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» Котокель превратился, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Это озеро является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – более 69 квадратных километров.
Котокель озеро природа

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