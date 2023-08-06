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«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас

«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
На его восстановление выделили 7 миллионов рублей

Ещё весной 2022-го в Кяхте взялись за реставрацию хрустального иконостаса, который находится в Воскресенском соборе. Храм полностью разрушили и разграбили в 30-е годы прошлого века, но к 2011-му в него вдохнули новую жизнь. Теперь предстоит вернуть великолепие внутреннего убранства.

Алтарную перегородку, равных которой по богатству, пожалуй, не было, восстанавливают в рамках проекта «Хрустальный иконостас – историческая гордость золотого века Кяхты». Он вошёл в число победителей II грантового конкурса президентского фонда культурных ценностей 2023 года, сообщили на днях в группе «Кяхта-инфо.24/7».


Эксперты высоко оценили идею. На реставрацию пяти колонн и резной тумбы в итоге выделили семь миллионов рублей.

Всего таких колонн 26: 20 больших – первого яруса и 6 малых – второго яруса. Первозданный вид им придают в том числе на пожертвования верующих.

Собор в Кяхте является уникальным архитектурным и историческим памятником. Проект разработал московский архитектор Григорий Герасимов. Первый камень заложили 1 июня 1830 года. К строительству даже привлекали итальянских мастеров. Освящение храма состоялось 13 октября 1838-го.
 
- В своё время проект хрустального двухъярусного иконостаса главной церкви храма Воскресения Христова разработал известный архитектор Иркутской губернии Александр Разгильдеев, – рассказывали ранее в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. – Об его устройстве и богатстве сегодня можно судить фотографиям, сохранившимся в фондах Кяхтинского краеведческого музея, и отзывам современников.

Между хрустальными колоннами в арочных нишах располагались иконы. Ажурные Царские врата были выполнены из серебра. Богатая резьба, оттенённая мерцанием позолоты, игра света хрустальных колонн – всё это имело огромное значение в создании великолепного убранства храма. 
иконостас православный храм

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