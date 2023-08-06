Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима



Жители бурятской столицы нажаловались в соцсетях на один из летних оздоровительных лагерей, который находится за городом. По словам наших земляков, отправивших туда своих детей, в учреждении до сих пор действует противоковидный режим.



- Детям не разрешают встречи с родителями от слова совсем на весь период пребывания, – говорится в посте, размещённом в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» – Даже издалека рукой не помашете. Телефоны отбирают и выдают раз в три дня – на несколько минут перед отбоем. Так что если у вас застенчивый ребенок – особенно младшего возраста, который, например, стесняется рассказать чужим взрослым о своём самочувствии, могут быть проблемы.



О действующих ограничениях при заключении договора и при оплате путёвки никто не предупреждает, добавил неизвестный автор.



- Об этом вы узнаете при заезде в лагерь – и тут же наткнётесь на пункты о невозврате денег позже, чем за три дня до заезда и об отсутствии ответственности администрации за телефон ребёнка, – добавил он.



К публикации приложили фото объявления, которое гласит, что отцам и матерям запрещено навещать ребятишек из-за коронавирусных ограничений, которые якобы действуют аж до 31 декабря. Правда, можно «производить замену грязного белья на чистое» с 11:00 до 12:30 и 17:00 до 19:00.



В комментариях некоторые участники группы сообщили, что всё это, мол – поклёп и мобильники в лагере никто не забирает. Те, чьи сыновья и дочки тоже отдыхали там, всем очень довольны.



- Отличный лагерь. Дочери очень понравилось. Всё время чем-то заняты, времени на телефон нет совсем, – высказалась посетительница паблика.



- Мои дети уже пятый год там тусят и сами просятся. Телефоны не дают, чему я очень рада. Не сидят они там в них. Ежедневно отправляли отчёт по мероприятиям. Если дочь сильно скучала, ей днём давали позвонить, чтобы полегчало. Но это было первую неделю! Вожатые адекватные, – поддержала её другая.



Интернет-пользователи заявили: такой порядок вообще во всех подобных учреждениях.



- Мой ребёнок третий год подряд ездит в детские лагеря и санатории. И везде одинаковые условия. Я сама ещё ни разу не была на территории лагеря. Телефоны забирают, но дают позвонить – где-то раз в день, где-то – раз в три дня. Вещи мы также передаём через вожатых. Ничего ужасного здесь не вижу, – отметила ещё одна подписчица.



Впрочем, многие встали на сторону автора поста и заявили, что о таких вещах родителей всё же стоит предупреждать. И заодно задались вопросом, причём здесь вообще COVID-19.