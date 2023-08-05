Назвали перекрёсток с самым большим количеством светофоров в Улан-Удэ





Всего в Улан-Удэ 135 светофорных объектов. Самый большой находится на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая. Здесь 14 транспортных светофоров и шесть пешеходных.– Все светофоры светодиодные, старые ламповые уже в прошлом. Систему светофоров планомерно переводим на «интеллектуальный» уровень. Одними из первых городов на Дальнем Востоке на светофорных объектах устанавливаем «ГОБО-проекторы», которые светом проецируют пешеходный переход на асфальте. Получается световая проекция «зебры», которую видно в тёмное время суток. Это все для безопасности пешеходов и автомобилистов, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.Ещё одно новшество – это «наземные» или «грунтовые» светофоры, которые производят студенты ВСГУТУ по индивидуальному заказу МБУ «Горсвет». Это светодиодная подсветка, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и дублирует сигнал основного светофора, своевременно показывая «пора переходить дорогу» или «нужно остановиться».