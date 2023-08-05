Ничего не изменится: Дожди останутся в Бурятии до следующей недели

Возможны грозы, град
По данным Бурятского гидрометцентра, 5-7 августа тёплая неустойчивая погода, местами грозы, ливни, возможен град.
6 августа в республике ветер восточный 5-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +12,+17, местами +5,+10, днём +18,+23, местами +25,+30.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +23,+25.
Обо всех предпосылках к ЧС горожан просят сообщать в службу «ЕДДС»: 213665, 212972.
Возможны грозы, град
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