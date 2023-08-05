Работаю пять вакуумных машин
Техника комбината по благоустройству выехала на улицы, где образовались большие лужи, сообщает комитет городского хозяйства. На линии работают пять вакуумных машин. Скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Дорожная, Бограда, Совхозная и других.
В некоторых местах ливневые канализации не сразу справляются с большим потоком воды. Для её отвода требуется некоторое время.
Сообщить о необходимости откачки луж на городских дорогах можно по тел. круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.
В Улан-Удэ откачивают лужи
Общество, Фото:
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