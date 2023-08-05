В Улан-Удэ откачивают лужи

Работаю пять вакуумных машин



Техника комбината по благоустройству выехала на улицы, где образовались большие лужи, сообщает комитет городского хозяйства. На линии работают пять вакуумных машин. Скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Дорожная, Бограда, Совхозная и других.



В некоторых местах ливневые канализации не сразу справляются с большим потоком воды. Для её отвода требуется некоторое время.



Сообщить о необходимости откачки луж на городских дорогах можно по тел. круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.

