В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.
Они призывают соблюдать правила пожарной безопасности:
Не поджигайте сухую траву;
Не бросайте горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
Не употребляйте при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
Не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
Не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя;
Не выполняйте работы с открытым огнём на торфяниках.
Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жителям Улан-Удэ разрешили идти в лес за грибами и ягодами.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии не горят леса
Общество, Фото:
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